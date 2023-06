I nerazzurri hanno un’intesa di massima con il Sassuolo per Davide Frattesi ma prima di chiudere la trattativa devono vendere.

L’Inter, come è risaputo, deve fare un mercato a costo 0: i dirigenti si stanno muovendo in entrata anche se urge prima cedere. I nomi in uscita sono tanti ma al momento le offerte sono poche: si pensa di ricavare una ventina di milioni da Gosens che piace in Germania ma nelle ultime ore si è sparsa la voce che vede arrivare dall’Arabia Saudita un’offerta per Brozovic.

Marcelo Brozovic-Milan Skriniar-Lautaro Martinez

Anche la Gazzetta dello Sport riprende la notizia pur non menzionando le cifre in ballo: l’Al Nassr, la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo, avrebbe fatto un’offerta monstre in termini di stipendio al croato. I nerazzurri non si priveranno di colui che è stato eletto migliore in campo della finale di Nations League tanto facilmente anche se a bilancio il suo ingaggio pesa 13 milioni all’anno.

L’articolo Inter: servono uscite per fare mercato, l’Al Nassr tenta Brozovic proviene da Notizie Inter.

