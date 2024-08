Tessman, lungamente seguito dall’Inter, ha trovato l’accordo con il Lione. Il giocatore del Venezia vola in Ligue 1.

In una manovra che segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento americano, Tanner Tessmann saluta il Venezia per approdare nel campionato francese. La sua destinazione è l’Olympique Lyonnais, squadra di rilievo della Ligue 1 francese. Questo trasferimento si pone come un momento significativo sia per il giocatore che per i due club coinvolti.

Un passaggio atteso

La trattativa per il passaggio di Tessmann al club francese giunge al termine di un periodo di incertezza per il giovane centrocampista. Fino a poco tempo fa, il suo futuro sembrava incerto, con possibili destinazioni che includevano club di prestigio come l’Inter e la Fiorentina. Tuttavia, queste piste non si sono concretizzate, lasciando spazio all’opportunità con il Lione.

Dall’America all’Europa: la crescita di Tessmann

Classe 2001, Tessmann ha iniziato la sua carriera negli Stati Uniti prima di fare il grande salto in Europa, unendo le sue forze al Venezia. Il suo periodo in Italia ha segnato una fase importante di maturazione e crescita calcistica, durante la quale ha dimostrato le sue qualità e attirato l’attenzione di vari club europei. Ora, il suo trasferimento al Lione rappresenta non solo un’opportunità di continuare il suo sviluppo in una delle principali leghe europee, ma anche di contribuire con la sua energia e le sue abilità al centrocampo della squadra francese.

L’Olympique Lyonnais accoglie un nuovo talento

L’arrivo di Tessmann al Lione è stato ufficialmente annunciato dal Venezia. La squadra francese apre quindi le porte a un giocatore che promette di portare freschezza e dinamismo al proprio schieramento. Il Lione, con la sua storia di formazione e valorizzazione di giovani talenti, sembra essere il contesto ideale per Tessmann per esprimere al meglio le sue potenzialità.

