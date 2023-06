Inter, sfuma Guglielmo Vicario per la porta nerazzurra: a giorni visite mediche con il Totthenam

A lungo cercato e vicino all‘Inter, Guglielmo Vicario sembra ormai aver chiuso l’accordo con il Totthenam.

Come riporta Sky Sport, l’accelerata degli Spurs è stata decisiva per convincere il portiere, atteso nei prossimi giorni a Londra per visite mediche e firma.

