L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha detto la sua sulle situazioni dei due centrocampisti della Serie A.

Alfredo Pedullà su Sportitalia ha parlato delle trattative per Frattesi e Milinkovic-Savic. “Inseriamo il Milan nella lotta a Frattesi. Il giocatore vuole giocare in un centrocampo a tre e Pioli per accontentarlo dovrebbe cambiare modulo. Si aspetta di capire come si posizionerà l’Inter quando cederà Gosens o Brozovic o entrambi“.

Robin Gosens

“In questo famoso giro di centrocampisti possiamo forse escludere – e dico forse per precauzione – Milinkovic-Savic dagli obiettivi dei nerazzurri per tanti motivi. Piacerebbe ad Inzaghi che ha dato però precedenza a Frattesi. A prescindere da tutto il discorso per il giocatore della Lazio è talmente freddo che molto difficilmente si scalderà“.

