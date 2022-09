L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è uno dei pochi a salvarsi tra le fila nerazzurre nel match contro il Bayern Monaco

Pochi squilli in casa Inter nel match casalingo di Champions League perso a San Siro contro il Bayern Monaco. Per La Gazzetta dello Sport, uno dei pochi a salvarsi tra le fila nerazzurre è Lautaro Martinez che ha conquistato una sufficienza piena.

IL GIUDIZIO – «Vien da pensare, a vederlo sgomitare sui palloni alti e buttandosi in tackle su quelli bassi, che tra i nerazzurri in campo sia l’unico all’altezza di una serata così. I palloni giocabili utili passano dalle sue parti con la stessa frequenza di un treno ad alta velocità in una stazione di provincia, a maggior ragione se Dzeko gioca più indietro di lui di 15 metri. Uomo di lotta, lo scatto di nervi dopo il 90’ la dice tutta: l’Inter si è arresa prima di cominciare».

Inter, si salva Lautaro: «L'unico all'altezza di una serata così»

