L’Inter è concentrata sul campionato e precisamente sulla gara col Sassuolo di stasera: l’obiettivo è continuare ad inseguire lo Scudetto che se raggiunto quest’anno porterebbe a cucire sulle maglie la seconda stella prima dei cugini del Milan. I dirigenti però devono sempre avere una visione d’insieme e quindi alcune questioni relative ai contratti di diversi giocatori vanno monitorate. I casi più urgenti sono Mkhitaryan, Dumfries e Dimarco che hanno scadenze rispettivamente nel 2024, 2025 e 2026; non si è iniziato a parlare ancora di nessun prolungamento anche se presto dovrebbe esserci un incontro con l’entourage dell’armeno.

Questione Toro

Discorso a parte merita Lautaro Martinez: anche il suo contratto scade nel 2026 e quindi non c’è grande fretta o ansia. Giusto però iniziare a pensare alla questione per non farla diventare delicata: i rapporti tra le parti sono ottimi e questa è già un ottima base di partenza. La Gazzetta dello Sport nel fare il punto sulla vicenda sottolinea che tra l’altro la società è molto contenta di come il Toro stia svolgendo i suoi ruoli da capitano: l’argentino è molto attaccato ai colori e fa di tutto per trasmettere agli altri il senso di appartenenza. Lautaro è già il più è pagato della rosa ed i suoi 6 milioni a stagione rappresentano il tetto ingaggi dell’Inter. La rosea sostiene che probabilmente bisognerà sforare (e dovrebbe essere fatto); il nuovo contratto dovrebbe scadere nel 2028.

