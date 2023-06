I nerazzurri sono estremamente soddisfatti del rendimento del centrale italiano arrivato tra lo scetticismo generale all’ultimo giorno di mercato.

Francesco Acerbi resterà all’Inter anche nella prossima stagione. Il difensore è in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto fissato a 4 milioni: le due società nelle prossime settimane si siederanno ad un tavolo e cercheranno di accordarsi partendo da zero perché quella cifra fu stabilita in fretta e furia nelle ultime ore di mercato.

Francesco Acerbi

I nerazzurri intendono pagarlo di meno per via dei suoi 34 anni e del fatto che alla Lazio è un separato in casa per colpa di tensioni insanabili con la curva biancoceleste. Secondo Goal.com l’Inter lo riscatterà per una cifra intorno ai 2 milioni di euro, la metà di quanto inizialmente pattuito; il tutto verrà definito nei giorni successivi alla finale di Champions del 10 giugno.

