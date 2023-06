Per l’ultima partita del campionato dell’Inter contro il Torino, Inzaghi sembra essere deciso a schierare la LuLa dal primo minuto

Che siano prove generali in vista della finale di Istanbul o semplice scelta per portare a casa gli ultimi tre punti della stagione (consolidando il terzo posto e sperando nel secondo in caso di passo falso della Lazio), in Torino-Inter potrebbe rivedersi la LuLa. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku potrebbero infatti partire dal primo minuto nel match di domani.

#Inter, è probabile che domani possa riposare Barella. Per adesso la coppia Lautaro Lukaku sembra quella in vantaggio per partire dal primo minuto. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) June 2, 2023

A riferirlo è il giornalista Pasquale Guarro, che prospetta anche un turno di riposo per Barella a centrocampo.

