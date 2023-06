Giornata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi alla vigilia dell’ultima sfida di campionato che sarà contro il Torino di Ivan Juric. Queste le foto pubblicate sui canali social ufficiali del club nerazzurro.

Anche oggi si sono allenati a parte Mkhitaryan e Correa, che sperano di esserci per la Finale di Istanbul.

#Inter: allenamento mattutino, a parte solo #Correa e #Mkhitaryan. Nessuna attività stampa per #Inzaghi quest’oggi. La squadra partirà direttamente domani mattina per Torino. Turnover ragionato per #TorinoInter (come scritto negli scorsi giorni).

— Simone Togna (@SimoneTogna) June 2, 2023