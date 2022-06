Inzaghi parla dopo la composizione dei calendari, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter alla vista del sorteggio.

L’allenatore dell’Inter commenta il sorteggio dei calendari della prossima Serie A. Ecco Simone Inzaghi parlare del Lecce: “Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce: sarà una sfida stimolante e dovremo essere concentrati e attenti.“

Simone Inzaghi Coppa

Parlando della prossima stagione: “Nel campionato italiano nessuna partita è facile: giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi e affrontare ogni gara con la stessa determinazione e voglia di fare bene.”

Intanto Simone Inzaghi aspetta i nuovi acquisti da Lukaku, il possibile arrivo di Dybala, Bellanova, Bremer e anche Henrikh Mkhitaryan. Non mancheranno le cessioni con Skriniar e forse De Vrij oramai con un piede e mezzo fuori. Da non scordare anche Sensi che andrà via di nuovo. Pirola e Pinamonti non resteranno a Milano.

