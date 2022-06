Il nuovo acquisto del club partenopeo ha stupito nel suo paese natale ricevendo il premio come miglior giocatore del campionato.

Il Napoli può sorridere: Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto il miglior giocatore della Serie A della Georgia. L’attaccante si aggregherà agli azzurri sin dal primo giorno del ritiro della prima metà di luglio e prenderà almeno numericamente il posto dell’ex capitano Lorenzo Insigne, anche il ruolo è pressapoco lo stesso.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

Kvaratskhelia giocava nel Rubin Kazan con cui poi ha rescisso il contratto dopo l’inizio del conflitto Russia-Ucraina; ha firmato poi con la Dinamo Batumi con cui ha messo a segno 8 goal in 11 partite. Il campionato georgiano, con tutto il rispetto, non è all’altezza di quello italiano, ma Kvaratskhelia ha le qualità per far bene anche da noi; vedremo se ci riuscirà.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG