I bianconeri elogiano le qualità del centrocampista svizzero arrivato a gennaio dal Borussia Monchengladbach.

La Juventus sul proprio account Instagram loda le caratteristiche di Denis Zakaria: “Abbiamo già imparato che possiamo sempre contare su di lui. Denis Zakaria ha tutte le qualità per diventare un giocatore fondamentale per la Juventus e una solida certezza per i suoi compagni”.

“Spirito di sacrificio, serietà, costanza e volontà sono alla base dell’approccio di Denis quando scende in campo, riuscendo sempre a dare il massimo“. Il mediano svizzero ha collezionato solamente 13 presenze in bianconero per colpa soprattutto di un infortunio che lo ha tenuto ai box per poco più di un mese. Da inizio febbraio in poi il suo score recita 1 goal e 1 assist.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG