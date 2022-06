L’ex terzino sinistro tra le altre di Manchester United e Juventus Patrice Evra dice la sua sulla scelta di affidare la panchina dei Red Devils a Ten Hag.

Il Mirror ha intervistato Patrice Evra che parla di quelli che secondo lui sono i migliori tecnici in circolazione. “Penso che Conte, Klopp e Guardiola siano i migliori manager al mondo in questo momento. Mi fa male il cuore che nessuno di questi sia stato scelto dallo United. Purtroppo secondo alcuni non incarnano lo stile del club”.

Josep Guardiola

“Comunque adesso c’è Ten Hag e ha il mio pieno sostegno, vedremo cosa riuscirà a fare. Non ho niente contro gli Spurs, ma penso che Antonio a Manchester avrebbe potuto fare grandi cose. Questo non è un allenatore, è un genio, tutti quelli che l’hanno avuto mi dicono questo. Ha una grande passione per il calcio, è competente e riesce a far dare tutto alle proprie squadre e a rendere contenti i tifosi, a prescindere dai risultati che ottiene. Guardate quelli del Tottenham, adesso sono entusiasti della propria squadra”.

