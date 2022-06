L’ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato di tanta Serie A e di mercato dando alcuni suggerimenti ad Aurelio De Laurentiis.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Fabio Cannavaro che ha dato spunti interessanti. “Mi auguro che Paulo Dybala rimanga in Italia, dov’è cresciuto. E’ un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima. Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala. Ripeto: se fossi nel Napoli penserei a Dybala”.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

“Sai che entusiasmo porterebbe? Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C’è carenza. Un centrocampista o un attaccante li trovi. Mertens dato tanto al Napoli, ma bisogna capire le sue pretese: se sono quelle che ho letto, allora no“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG