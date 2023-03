Con ogni probabilità l’Inter dovrà rinunciare all’acquisto di Chris Smalling. Il centrale della Roma è vicino al rinnovo di contratto

Da mesi il nome di Chris Smalling è uno dei più gettonati per la difesa dell’Inter in chiave calciomercato, ancor di più per via del contratto in scadenza con la Roma. Tuttavia, in Viale della Liberazione, dovranno cominciare a mettersi il cuore in pace e puntare su altri obiettivi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore inglese sembrerebbe essere più vicino al rinnovo con i giallorossi, soprattutto in caso di permanenza di José Mourinho sulla panchina.

L’articolo Inter, Smalling si allontana: il difensore è vicino al rinnovo con la Roma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG