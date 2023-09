Da qualche giorno a Simone Inzaghi circolava nella testa di poter utilizzare Emil Audero in porta per dargli spazio e far riposare Sommer. Già prima di Empoli in realtà, come ha riportato Tuttosport, ma dopo l’errore coi neroverde il tecnico vuole mettere in campo ancora lo svizzero.

Titolare per il ‘perdono’ è il modo migliore secondo l’allenatore per riprendersi dall’errore precedente e superarlo con una prestazione importante a Salerno. Dunque toccherà ancora a Sommer difendere la porta dell’Inter.

L’articolo Inter, Sommer e il ‘perdono’: Audero in stand by proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG