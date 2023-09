L’ex obiettivo dell’Inter Juan Musso sta facendo faville con l’Atalanta. Soltanto Sommer è più costante in termini di clean sheet

Sommer è in testa per quanto concerne i clean sheet, decisivo su quello che è il primo cammino dell’Inter per arrivare alla seconda stella. Dietro di lui? Una “vecchia conoscenza” dei nerazzurri.

Infatti dietro Sommer c’è Juan Musso: fortemente ricercato dall’Inter nell’ultima sessione di calciomercato.

