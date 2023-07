Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi potrebbe dare un’altra chance al Tucu Correa: l’attaccante però resta alla porta

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è ancora pronto a credere in Correa, ma come riferito da SportItalia non chiude neanche all’eventuale addio.

Correa non è certamente tra gli incedibili dell’Inter, anzi. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma il club nerazzurro spera in un’offerta congrua che permetta di vendere il Tucu.

L’articolo Inter, sorpresa Correa: Inzaghi crede ancora in lui. Ma la cessione… proviene da Inter News 24.

