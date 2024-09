Dagli errori dei singoli come Pavard alla scarsa incisività della coppia Lautaro-Thuram. Inzaghi tradito dai big cerca riscatto tra City e Derby

Nell’ultimo incontro dell’Inter, l’analisi post-partita ha lasciato emergere una verità inattesa: le ragioni di un esito non soddisfacente non sono da ricercarsi nell’ampio ricorso al turnover da parte dell’allenatore Simone Inzaghi, pratica comune per gestire la condizione fisica dei giocatori all’interno di un calendario fitto di impegni. Bensì, i riflettori si sono puntati su due giocatori francesi, Marcus Thuram e Benjamin Pavard, le cui prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, incidendo notevolmente sul rendimento della squadra neroazzurra.

Un passo falso inaspettato

Durante il recente match, Benjamin Pavard è stato superato da Dany Mota del Monza, che ha segnato il gol del vantaggio. Mota, nonostante sia più basso di Pavard, è riuscito a posizionarsi meglio, concludendo in rete e cogliendo di sorpresa il difensore francese. Questa azione ha evidenziato una serata da dimenticare per Pavard, che non solo ha perso efficacia in marcatura ma anche in fase di costruzione del gioco, distanziandosi notevolmente dalle sue solite prestazioni.

Benjamin Pavard

Sottotono anche in attacco

Il fronte offensivo dell’Inter non è stato esente da critiche, con la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, soprannominata “Thu-La”, che ha mostrato un netto calo di rendimento rispetto agli incontri precedenti. In particolare, Thuram non è riuscito a replicare le prestazioni che lo avevano visto protagonista con gol e azioni incisive nelle prime partite della stagione. Anche Lautaro Martinez non ha brillato, continuando a cercare il primo gol stagionale, nonostante gli sforzi e le giocate con Thuram, che non sono state all’altezza delle aspettative.

Prospettive e miglioramenti necessari

Di fronte a questa situazione, Simone Inzaghi si trova di fronte alla sfida di dover rivitalizzare la squadra in vista di due importanti incontri contro il Manchester City e il Milan. Le prestazioni deludenti di Pavard e Thuram, insieme a quelle meno incisive di altri giocatori chiave, servono come stimolo per un rapido cambio di passo. La necessità di una immediata ripresa di forma e di rendimento è palpabile, specialmente per affrontare gli avversari di alto calibro che attendono l’Inter nelle prossime giornate. La speranza è che queste criticità possano essere superate con una riflessione approfondita e un’intensa preparazione, per consentire alla squadra di tornare a esprimere il miglior calcio possibile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG