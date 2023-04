Stramaccioni ha parlato della sfida dell’Inter contro il Benfica: «Una stagione finora al di sotto delle aspettative di una tifoseria e di un club importante»

L’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha voluto parlare della partita di stasera in Champions League tra il Benfica e l’Inter, stilando un suo ipotetico pronostico.

LE PAROLE – «E’ una tappa fondamentale in un stagione finora al di sotto delle aspettative di una tifoseria e di un club importante come l’Inter. Stasera è il primo atto, il primo di due lunghi tempi decisivi per una qualificazione in semifinale che sarebbe storica e anche per uno spartiacque fondamentale per la stagione dell’Inter. Il contesto induce a stare uniti, nonostante tutti abbiano delle colpe. Fisicamente nulla da dire, il fattore è mentale. Parlando dei gol, l’Inter è stata veramente sfortunata in queste ultime tre partite. Sono convinto che stasera ci sarà un altro scenario, un altro palcoscenico, un’altra Inter».

