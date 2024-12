Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha espresso il suo parere sul match di oggi e sulla stagione dei nerazzurri in generale. Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport poco prima della gara contro la Fiorentina: “Partita scudetto direi di no, credo che alla fine emergeranno i valori delle due squadre”. “I punti sono fondamentali, per noi è un test per misurarci con una squadra che ora è seconda con merito. Servirà per capire dove siamo e dove possiamo arrivare, anche se questa domenica stiamo patendo infortuni importanti“. Sul mercato “È comunque normale che la nostra attività, in particolare quella di Ausilio e di Baccin, è di sondare sempre ipotesi di mercato che possano essere congeniali al nostro modello. Come ci muoviamo noi lo fanno le altre squadre, ma da qua a dire che stiamo concretamente negoziando qualcosa… no di sicuro”. Inter favorita per lo Scudetto “Io rappresento un grande club e siamo campioni […]

Leggi l’articolo completo Inter su Donnarumma e Verratti? La risposta di Marotta non lascia spazio a dubbi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG