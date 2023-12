Florin Manea, agente del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha parlato della possibilità che il giocatore approdi all’Inter

Ospite di Spotitalia, Florin Manea parla così del difensore del Genoa Radu Dragusin, nel mirino dell’Inter.

LE PAROLE- «Radu Dragusin lascerà l’Italia Probabilmente. Anche Milan ed Inter hanno chiesto, ma a quelle cifre può andare solo in squadre di Premier League. Interessamento della Lazio di Lotito? No. Molti club mi hanno chiamato per chiedere informazioni, ma è stato solo un pour parler. Voglio mettere un freno a tutti questi rumors, non c’è nulla di concreto e ufficiale. Radu è felice di essere qui, si trova bene e non vuole andare via. È concentrato al 100% solo sul Genoa»

L’articolo Inter su Dragusin? L’agente del giocatore vuota il sacco proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG