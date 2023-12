Calciomercato Milan: il Bayern Monaco sta già lavorando per quanto riguarda il post Manuel Neuer, nel mirino Maignan

Un big del calciomercato Milan nel mirino. Secondo quanto riportato da Sky DE il Bayern Monaco sta già lavorando per quanto riguarda il post Manuel Neuer. I dirigenti bavaresi sono contenti del recente rinnovo dell’estremo difensore, ma allo stesso tempo stanno prendendo in esame diversi profili nel caso in cui l’ex Schalke dovesse decidere di ritirarsi nel 2025.

Tra gli obiettivi in lista ci sarebbe anche Maignan, portiere del Milan.

