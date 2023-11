I dirigenti nerazzurri hanno sempre dichiarato nelle ultime settimane che l’attacco è a posto così ma diversi giornalisti ritengono possano esserci colpi in entrata.

L’Inter ha 4 attaccanti in rosa, il minimo indispensabile per squadre che giocano con 2 attaccanti titolari. Di fatto Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono una spanna sopra Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez ma Inzaghi ha bisogno di goal da tutte e 4 le punte. L’austriaco è stato fuori per più di un mese a causa di un infortunio ma la società non ha ritenuto di dover intervenire sul mercato; ora è tornato ma ancora non ha segnato in questa stagione.

La versione dell’esperto

L’esperto di mercato Fabrizio Romano a La7 ha parlato così del possibile arrivo in Italia di Taremi. “L’estate scorsa lo stava per prendere il Milan, adesso potrebbe andare all’Inter. L’Inter ci sta pensando, ha bisogno di un attaccante in più a gennaio e quindi Taremi può essere il nome giusto per l’attacco. È un nome da tenere d’occhio”.

Marko Arnautovic

La ricostruzione

Come ammesso dal collega, l’iraniano è stato letteralmente ad un passo dal vestire rossonero alla fine della scorsa sessione estiva di calciomercato. Il Milan aveva l’accordo col Porto per un trasferimento a titolo definitivo per più di 15 milioni di euro ma l’affare è saltato perché gli agenti del calciatore cambiarono le richieste di ingaggio e commissioni al momento della formalizzazione dell’accordo. Furlani e Moncada virarono quindi su Jović della Fiorentina.

La situazione

Adesso oltre l’Inter anche il Milan resta interessato alla vicenda visto che Taremi non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno. Questo vuol dire che fra qualche mese può prendere accordi per trasferirsi a parametro zero dalla prossima estate oppure che per prelevarlo a gennaio servirebbero pochi milioni di euro.

