L’Inter si gode l’exploit sui social network, ecco il dato di follower per i nerazzurri su Instagram e Facebook

Una magra consolazione dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League in casa Inter arriva dai social network. Al giorno d’oggi tutte le società calcistiche sanno bene l’importanza che i media propone e (chi più chi meno) anche i club di Serie A sono in possesso di profili ufficiali sulle piattaforme online più importanti.

In tal senso, l’Inter non è da meno, anzi. Grazie al lavoro della sua Media House e i propri tecnici la società meneghina ha assistito ad un vero exploit di follower sui social media nell’ultimo periodo. Ad oggi infatti, la scuderia di Zhang può vantare ben 43,3 milioni di seguaci solo sommando i numeri provenienti da Instagram e Facebook. Un numero, che porta i nerazzurri ad essere la terza squadra più seguita in italia sotto questo aspetto. Mica male insomma.

