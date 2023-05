I nerazzurri vincono il primo round 2-0 ma la prestazione è stata superba sotto tutti i punti di vista.

La Gazzetta dello Sport celebra la grande prestazione di tutta l’Inter e di Simone Inzaghi: il tecnico ha indovinato ogni singola mossa tattica, dalla formazione iniziale a tutte le sostituzioni.

Henrikh Mkhitaryan

Si diceva che la Champions League fosse il giardino del Milan ma anche poter schierare chi ha 75 e 59 presenze nella competizione fa la differenza: si tratta non a caso dei due marcatori, Dzeko e Mkhitaryan. L’unica colpa dei nerazzurri è forse il non aver segnato più reti visto che il dominio è stato più netto di quanto dica il punteggio. Manca il secondo round l’Inter è favorita ma certamente non sicura del passaggio del turno.

L’articolo Inter superiore in tutto al Milan ieri proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG