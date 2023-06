Svanito Vicario che è ufficialmente un giocatore del Tottenham, i nerazzurri pensano a varie soluzioni da percorre se ci fosse bisogno di un portiere.

L’Inter potrebbe cedere Andre Onana al Manchester United per monetizzare e per realizzare una corposa plusvalenza dato che il camerunese è arrivato a zero. I dirigenti nerazzurri pensano inevitabilmente a come sostituire il possibile partente e parrebbero esserci due ipotesi, una a basso o nullo costo e una leggermente più costosa.

Per quel che riguarda quest’ultimo caso si fa il nome di Anatoliy Trubin, lo riporta la Gazzetta dello Sport. L’ucraino è il titolare dello Shakhtar Donetsk da 3 stagioni in Champions League e sembra destinato a non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Il suo club ha intanto rifiutato un’offerta di 6 milioni dall’Udinese.

Inter: tante idee per la sostituzione di Onana, spunta Trubin

