L’infermeria nerazzurra si riempie con un nuovo difensore centrale ed un nuovo esterno destro: non è certo l’ideale per Simone Inzaghi.

L’Inter si gode il primato in classifica conquistato con una grandissima vittoria ottenuta sul campo dei campioni d’Italia in carica.

I risultati degli esami

Non è però tutto oro quello che luccica: i nerazzurri erano in emergenza in difesa e ora con lo stop di Stefan De Vrij le cose si fanno ancora più difficili. Oltre all’ex Lazio anche Denzel Dumfries si è fermato a Napoli: oggi hanno svolto gli esami strumentali e secondo Sky Sport staranno fuori intorno ai 20 giorni. Si punta quindi a recuperarli per l’ultima gara del 2023, quella del 29 dicembre contro il Genoa.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Situazione delicata

I difensori centrali della Prima Squadra a disposizione sono quindi 3 su 6 e stiamo considerando Darmian braccetto; 3 giorni fa però Carlos Augusto ha ben figurato anche come braccetto ma va da sé che Dimarco avrebbe poi bisogno di un’alternativa. Il punto interrogativo rimane Cuadrado, ci sarebbe da capire se possa giocare dal primo minuto. In vista delle prossime due gare si pensa che il grosso del turnover (comunque per. nulla massiccio) possa esserci contro l’Udinese mentre contro la Real Sociedad dovrebbero giocare i migliori. Bastoni viaggia verso il recupero ma è ancora prematuro per pensare ad una sua presenza o meno sabato prossimo. In tutto ciò Arnautovic si è procurato una microfrattura al mignolo sinistro che però non gli vieterà di essere a disposizione di Inzaghi.

