Marcus Thuram ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per l’Inter di Inzaghi: il focus sull’attaccante francese

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l‘Inter comincia a fare i conti con il turnover, visti gli impegni di campionato e Champions. Uno dei giocatori che è da escludere per la panchina è Marcus Thuram, reduce da prestazioni incredibili.

INTER E THURAM- Senza Thuram non è la stessa Inter. Non è l’Inter che ha in testa Simone Inzaghi, non è la scelta migliore per Lautaro, non è la soluzione giusta per il gioco tutto. Thuram si è preso l’Inter, paradossalmente, nella notte in cui l’Inter aveva deciso di fare a meno di lui. Funziona così pure nella vita, no? Ti accorgi quanto vale una persona quando da quella persona sei costretto ad allontanarti.

Non è ovviamente pensabile che Thuram da qui in avanti giocherà tutte le partite, considerato calendario e livello di impegni. Il turnover lo toccherà ancora, certo. […] Oggi Thuram è una specie di Re Mida, gli riesce tutto o quasi, è in una condizione fisica straripante e non soffre l’impatto con la pressione e con i grandi match. Quest’ultima caratteristica è tipica dei campioni. Il francese ha tanto da migliorare ancora sul piano tecnico e tattico. Ma la testa è quella del giocatore top.

L’articolo Inter, Thuram è diventato indispensabile: prenotati tutti i big match? proviene da Inter News 24.

