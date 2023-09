Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si sta ritagliando un posto da vero leader dei nerazzurri: ecco il motivo

Come scrive Il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, nonostante la giovane età sta acquisendo i tipici tratti da leader, come dimostrato durante e dopo il match di Champions con la Real Sociedad.

LAUTARO- A caldo, non si è fermato a celebrare la sua prodezza last-minute, ma, da buon capitano, ha riconosciuto le difficoltà della squadra, censurando la prestazione nel suo complesso e ammettendo che occorre migliorare, per non incorrere nuovamente in simili “incidenti”. Insomma, il Toro ci ha messo la faccia.

La leadership si evidenzia anche in queste circostanze. E l’argentino la mostra in pubblico, ma anche, se non soprattutto, in privato. E’ attento ad ogni aspetto della vita dello spogliatoio e quando si tratta di prendere posizione non si sottrae. Giusto un mese fa ha compiuto solo 26 anni, ma questa è la sua sesta stagione in nerazzurro, ed è ormai diventato emblema e simbolo dell’Inter. Il legame è talmente forte che la volontà, raccolta anche dalla società, stando alle parole di Marotta, è quella di allungare il contratto oltre l’attuale scadenza del 2026.

[…] Anche il Toro, però, avrà prima o poi bisogno di tirare il fiato. Il problema è che la prova di Arnautovic ha fatto suonare un campanello di allarme. Potrebbe essere solo un problema di forma, ma prestazioni del genere, da un elemento di tale esperienza, sono difficilmente accettabili. Le occasioni per lui non mancheranno, ma, al momento, negli appuntamenti più complicati e delicati, la scelta finirà sempre e comunque su Thuram, fermo restando il Toro evidentemente. In questo senso, si è rivelato decisamente più utile Sanchez, seppure nelle vesti di trequartista, deputato a legare centrocampo e attacco. Dopo il debutto-bis in nerazzurro, insomma, il Niño avrà presto ancora spazio.

L’articolo Lautaro, il Toro è sempre più leader di questa Inter proviene da Inter News 24.

