Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky Sport e si è raccontato in questi primi mesi in nerazzurro. Le sue dichiarazioni:

ARRIVO ALL’INTER- «Il mio arrivo è stato un bel momento: una nuova esperienza, una scoperta di una nuova squadra, un nuovo campionato, una nuova città. Sto provando a imparare e a godermi ogni secondo. Avevo già parlato con Piero due anni fa, prima di farmi male. Lui mi vedeva come un attaccante centrale e questo mi aveva fatto pensare che l’Inter fosse per me la miglior scelta»

RAPPORTO COL PAPA’ LILLIAN– «Con mio padre parlo spesso del calcio, della vita, di come cresce un calciatore e un uomo. Mi ha aiutato tanto a essere la persona che sono oggi. Un consiglio che mi ha dato? Di fare quello che mi piace e di godermi quello che faccio quando entro in campo. Mi ha insegnato il rispetto per la gente, che siamo tutti uguali e che dobbiamo tutti vivere insieme. »

GRUPPO- «Cosa mi ha colpito del gruppo? L’ambiente in generale, tutti i giocatori amano stare insieme e questo è bello perché non si fatica a stare tutto il giorno insieme. A fine stagione contento se? Se ho più capelli (ride, ndr)».

