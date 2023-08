L’Inter continua a muoversi sul mercato: il punto de La Gazzetta dello sport sulle prossime mosse dei nerazzurri. Salgono le quotazioni di Tomiyasu

La Gazzetta dello sport si sofferma sulle future mosse di mercato dell’Inter, pronta a puntellare ulteriormente la rosa:

«Tre rinforzi subito, altri due entro fine agosto. L’Inter spinge per Sommer e Samardzic, che potrebbero firmare già nelle prossime ore. La prima metà della prossima settimana sarà decisiva per Scamacca, poi ci sarà il tempo di concentrarsi sul secondo portiere e sul braccetto per la difesa, con l’idea Tomiyasu che prende quota».

L’articolo Inter, Tomiyasu si avvicina I nerazzurri hanno cinque colpi in canna proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG