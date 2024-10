Il match che si terrà sabato sera sarà l’ultimo prima della seconda sosta per gli incontri delle nazionali e avrà qualche spettatore d’eccezione. San Siro si appresta a diventare il palcoscenico di Inter e Torino, gara che diventa occasione per un interessante gioco di sguardi provenienti direttamente dall’Inghilterra. È annunciata, infatti, la presenza di osservatori del Manchester City intenti a valutare attentamente le prestazioni di alcuni giocatori in vista di possibili mosse di mercato. La situazione La gara si terrà sabato alle 20:45 a San Siro: si affronteranno le squadre di Inzaghi e Vanoli che hanno entrambe 11 punti. I nerazzurri sono quarti mentre i granata quinti per via della maggiore differenza reti. Sotto osservazione Il Manchester City, dicevamo, ha la necessità di trovare una valida alternativa a Rodri: lo spagnolo si è infortunato ai legamenti del ginocchio ed è fuori gioco fino alla fine della stagione. Secondo il Guardian […]

