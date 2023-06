Inter, torna di moda l’idea Demiral. Incontro con l’Atalanta nei giorni scorsi per parlare del difensore turco

Per struttura fisica e caratteristiche, Demiral è quello che si avvicina di più a Skriniar tra i profili analizzati per rinforzare la difesa dell’Inter. Fondamentale, ora, sarà trovare la formula per l’operazione: l’Inter punta al prestito secco.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro segreto tra i due club per parlare della posizione di Demiral. Il giocatore non rientra nei piani dell’Atalanta. Il turco è finito ai margini del progetto tecnico, con Gasperini che gli ha riservato diverse panchine nella parte finale della stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, torna di moda l’idea Demiral. Incontro con l’Atalanta nei giorni scorsi proviene da Inter News 24.

