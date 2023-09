I nerazzurri cadono in casa contro i neroverdi come purtroppo sta accadendo piuttosto spesso nelle ultime stagioni.

L’Inter non riesce a portare a casa una gara che si era messa in discesa a fine primo tempo: a furia di cross non sfruttati Dumfries decide di mettersi in proprio e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa la gara cambia totalmente e, sebbene il Sassuolo non sia precisissimo sotto porta, si intuisce che possa succedere il peggio. Prima Bajrami e poi Berardi con un missile mancino completano la rimonta ed infliggono la prima sconfitta ai nerazzurri.

Simone Inzaghi

Stanchezza

Come è naturale che sia, oggi fioccano le analisi e le accuse: il Corriere dello Sport critica la formazione schierata da Inzaghi. Il tecnico ha mandato in campo la formazione migliore non tenendo contro della fatica dovuta ai troppi impegni ravvicinati. In effetti nella seconda frazione c’è stato proprio un crollo da parte della sua squadra e anche le sostituzioni si sono rivelate tardive. I più appannati sono sembrati proprio quelle che sono le colonne della squadra, ovvero Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez. Inzaghi con quelle scelte ha dimostrtoa di tenere tanto al campionato (forse a discapito della Champions) e di avvertire la pericolosità del Sassuolo.

Turnover giusto o sbagliato?

C’è da dire però che dopo il pareggio con la Real Sociedad le critiche furono esattamente del tenore opposto: allora secondo la stampa Inzaghi aveva effettuato troppo turnover. Dov’è la verità?

L’articolo Inter tradita dai big: sotto accusa le scelte di Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG