Il campionato è lungo, l’Inter è ancora la squadra favorita per vincere lo scudetto, la bipolarità sulle opinioni nei confronti dei nerazzurri è sempre presente: soprattutto su Twitter dove si passa dall’esaltazione alla depressione.

L’Hashtag più circolato? #Inzaghiout dove alcuni tifosi nerazzurri (o presunti tali) hanno cominciato a prendersela contro il tecnico pretendendo subito l’esonero. Una routine occasionale sui social che rimane lontana dalla realtà.

Il solito Scemone, nonostante il campionato super mediocre riuscirà a regalare nuovamente lo scudetto!

Non da gestire la rosa e non ha capacità per allenare a questi livelli!

Solo perché il cina non ha soldi ce lo dobbiamo tenere sto scarsone #inzaghi #inzaghiout

— Shadyman (@Shadyman649088) September 27, 2023