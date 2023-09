Equilibrio e realtà: l’Inter riparta da San Siro e dai suoi tifosi presenti anche nei momenti di difficoltà (nonostante i social)

Dall’esaltazione alla depressione. Certo, quando una cosiddetta “big” del campionato perde si tende sempre a fare del sano catastrofismo (certe volte in buona fede). Nonostante ciò si vive in un mondo a metà: quello social dove si pretende contestazione e allontanamento del tecnico, dall’altra una realtà sicuramente molto più veritiera.

L’Inter ha perso contro il Sassuolo, ma può comunque ripartire più forte di prima. Le certezze non sono gli hashtag, bensì quell’affetto del suo popolo: quello vero, sugli spalti, che non si schioderà a prescindere di come andranno le cose. O si vince o s’impara, tutti insieme in un San Siro che dimostra cosa voglia dire interismo.

L’articolo Una realtà più forte di tutto: l’interismo (quello vero) sugli spalti proviene da Inter News 24.

