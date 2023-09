Per l’Inter pesa molto di più la sconfitta contro il Sassuolo che la vittoria ai danni del Milan? Gli obiettivi si conquistano con le piccole

Tanto dà il 5-1 nel derby contro il Milan, tanto toglie la sconfitta interna contro il Sassuolo: sentirsi forte o addirittura superiore agli dei per poi cadere dolorosamente a terra. L’Inter ha bisogno di vincere incontri come quelli di ieri che non gli scontri diretti.

Certo, fa sempre clamore battere le dirette concorrenti per dare un forte segnale al campionato, ma dall’altra parte occorre avere più continuità contro le piccole per riuscire ad arrivare senza problemi alla seconda stella.

L’articolo Inter, pesa la sconfitta con il Sassuolo rispetto al 5-1 nel derby proviene da Inter News 24.

