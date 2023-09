Solo Simone Inzaghi può risollevare la situazione in casa Inter, soprattutto dal punto di vista della serenità

Per l’Inter di Simone Inzaghi è un film già visto: uscire dalla “crisi” per portare un po’ di serenità anche nei contesti più impensabili. Ha dimostrato sempre di essere un grande allenatore in queste situazioni, e la cavalcata dell’anno scorso vede lui come grande condottiero.

L’anno scorso si affrontò un periodo 100 volte più difficile, ma la serenità e soprattutto risalita in classifica partì tutta da lui (contando anche di uno spogliatoio sempre dalla sua parte). Filtra grande ottimismo in casa Inter.

L’articolo Inzaghi e la tranquillità: un copione già visto in casa Inter proviene da Inter News 24.

