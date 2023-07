Inter, tre giorni all’inizio del ritiro. Ecco i volti nuovi tra giovani e acquisti in casa nerazzurra

L’Inter è sempre più vicina a tornare al lavoro con vista sulla nuova stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto:

«Brozovic, Dzeko, Skriniar, Gagliardini, D’Ambrosio, Cordaz, Bellanova hanno salutato. Handanovic – il cui contratto è scaduto – quasi. Lo stesso vale per Onana, sempre più indirizzato verso Manchester, sponda United. Mentre Gosens e Correa restano in uscita, anche se il loro futuro attualmente è un rebus: sono tra i possibili partenti e, dunque, non è detto che siano a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione. Ecco che, considerando i big, restano 13 elementi sicuri di presentarsi alla Pinetina per il precampionato, chi prima e chi dopo in base al programma di rientro dalle vacanze: ovviamente i due nuovi acquisti, Frattesi e Thuram, oltre a Bastoni, De Vrij, Acerbi, Dimarco, Darmian, Asllani, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries e Lautaro.

Da qui al 13 luglio, ovviamente, potrebbero esserci delle aggiunte, oltre ad altre possibili partenze. Si pensi a Bisseck, atteso per martedì per le visite mediche. Mentre si prospettano tempi più lunghi per altri acquisti pesanti come Lukaku (l’Inter vorrebbe concludere l’operazione entro il 12 luglio, proprio in tempo per il raduno) e i diversi portieri che i nerazzurri devono chiudere. A proposito di portieri: con gli addii di Cordaz (verso l’Al-Nassr), Handanovic e Onana, tra i pali sarà restyling. Sommer e Trubin sono proiettati verso Milano, ma con quali tempistiche? Ecco che alla ripresa degli allenamenti potrebbero esserci Radu e Brazao, rientrati alla base ed entrambi con un altro anno di contratto».

