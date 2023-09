Trevisani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter: in particolar modo su Sanchez e Arnautovic

Tramite Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato dell’Inter su Arnautovic e Sanchez. Ecco le parole del giornalista.

SCUDETTO- «Nè ieri nè a San Sebastian c’è stato tutto questo turnover, Inzaghi si può permettere di non peggiorare la squadra se non in un paio di ruoli. La squadra è solo più corta davanti, perchè Arnautovic e Sanchez in due ne salteranno una trentina. Lo dice la storia»

L'articolo Inter, Trevisani: «Arnautovic e Sanchez salteranno molte partite» proviene da Inter News 24.

