Il calendario dell’Inter al rientro dalla sosta presenterà una serie di impegni ravvicinati dall’alto livello di difficoltà

Un calendario fitto di impegni per l’Inter al rientro dalla sosta: tre partite di fuoco tra Serie A e Champions League e l’occasione per riprendersi la vetta del campionato qualora le cose andassero bene. Prima il Torino, poi la Roma. Dopo ancora il Salisburgo in Champions League a San Siro. Il punto del Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «Un tris di fuoco per l’Inter, ma anche un tris di opportunità. Dopo la seconda sosta per le nazionali, la stagione nerazzurra, riprende infatti con la trasferta in casa del Torino e lo scontro diretto con la Roma di Lukaku, per quanto riguarda il campionato, ma con l’intermezzo del match casalingo di Champions con il Salisburgo. Insomma, l’asticella si alza, ma, d’altro canto, l’occasione è davvero ghiotta, da un lato, per riprendersi la vetta della serie A, approfittando del fatto che, nella stessa settimana, il Milan affronterà prima la Juventus e poi il Napoli, e dall’altro, per avvicinare la qualificazione alla seconda fase della massima competizione continentale».

L’articolo Inter, tris di fuoco al rientro dalla sosta: occasione per tornare in vetta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG