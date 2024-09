I nerazzurri sulla carta sono più forti della passata stagione: i dirigenti sono riusciti a spendere molto poco ed a rinforzare l’organico.

Il mondo del calcio si muove non solo sul campo, ma anche nei bilanci dei club che ogni anno cercano di equilibrare acquisti e cessioni per migliorare la propria rosa e, allo stesso tempo, mantenere in salute le proprie finanze. L’Inter, non fa eccezione, soprattutto alla luce delle recenti mosse di mercato effettuate durante la sessione estiva per la stagione 2024/25. Calcio e Finanza analizza più da vicino l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio del club milanese.

Gli acquisti

Durante la sessione estiva, l’Inter ha finalizzato l’arrivo di quattro nuovi giocatori: Josep Martinez, Taremi, Zielinski e Palacios hanno così trovato una nuova casa al Giuseppe Meazza. In particolare, Zielinski rappresenta l’acquisto dalle cifre più significative in termini di stipendio. Chiaramente, le operazioni che hanno portato all’arrivo di Zielinski e Taremi non hanno comportato costi di trasferimento, dato che i giocatori sono stati acquisiti a parametro zero, sebbene le eventuali commissioni saranno chiarite solo nei dettagli del bilancio annuale del club.

Piotr Zielinski

Cessioni e risparmi

Parallelamente agli acquisti, le cessioni di Zanotti, Agoumé e Oristanio hanno contribuito a rimpolpare le casse dell’Inter, generando plusvalenze significative. Sono terminati e non sono stati rinnovati i contratti di alcuni giocatori come Cuadrado, Klaassen, Sensi e Sanchez; ciò incide ulteriormente sul bilancio in modo positivo grazie al risparmio sugli stipendi e sull’ammortamento. Anche i prestiti di Valentin Carboni e Martin Satriano hanno avuto un impatto economico, contribuendo a regolare il flusso finanziario in entrata e in uscita.

Le cifre finali

Dopo aver considerato attentamente ammortamenti, stipendi lordi (inclusi quelli dei giocatori rientrati dai prestiti), incassi e risparmi derivanti dalle ultime operazioni di mercato, emerge che l’Inter può contare su un impatto complessivamente positivo di circa 8,9 milioni di euro per la stagione 2024/25. Nonostante questo, se si isolano le sole operazioni di acquisto e vendita, il bilancio segna un passivo di 8 milioni di euro, testimonianza del delicato equilibrio finanziario che i club devono gestire nel mercato del calcio moderno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG