I nerazzurri affronteranno ben 8 squadre nella prima fase della Champions League: ecco i risultati del week end delle rivali.

Dai campionati nazionali giungono notizie che anticipano quali saranno le atmosfere e le sfide che gli uomini di Simone Inzaghi dovranno affrontare sul palcoscenico europeo. Analizziamo come le squadre rivali dell’Inter stanno preparando il terreno per i prossimi impegni internazionali.

Momento difficile per lo Young Boys

Il club svizzero dello Young Boys sta attraversando un periodo tutt’altro che positivo. Pareggiando 1-1 in casa contro il Losanna, non sono riusciti a risalire dalla parte bassa della classifica della Super League, trovandosi all’ultimo posto con soli 3 punti dopo 6 partite. Nonostante il vantaggio iniziale segnato da Ugrinic, un goal di Sow ha ristabilito la parità.

Lo Sparta Praga in vetta al campionato ceco

Situazione diametralmente opposta per lo Sparta Praga, che si conferma leader indiscusso nel campionato ceco. La squadra si trova comodamente in cima alla classifica con 19 punti, distanziando il Viktoria Plzen di 6 lunghezze, anche se quest’ultimo ha due partite ancora da recuperare. L’ultimo successo per 0-2 contro l’FC Hradec Kralove, con reti di Haraslin e Rrahmani, dimostra la solida forma in cui si trova attualmente lo Sparta Praga.

Martin Satriano

Scontro da Champions

Il Bayer Leverkusen, dopo aver raggiunto la finale di Europa League lo scorso anno, ha mostrato difficoltà nel suo inizio di campionato tedesco, subendo una sconfitta per 3-2 in casa contro il Lipsia. Nonostante i goal di Frimpong e Grimaldo che avevano messo in vantaggio la squadra di Xabi Alonso, sono stati Kampl e Openda, quest’ultimo con una doppietta, a capovolgere l’esito del match. Il Leverkusen si trova ora a rincorrere in classifica, mentre il Lipsia vanta un invidiabile punteggio pieno: entrambe saranno avversarie dell’Inter in Champions League.

Pareggio in extremis per il Monaco

Il Monaco, infine, ha pareggiato con il Lens di Satriano. Il pareggio lascia entrambe le squadre a 7 punti al secondo posto in classifica dietro al PSG.

Le altre

Il Manchester City, primo avversario dei nerazzurri, è in vetta alla Premier League mentre l’Arsenal è quarto; in testa al proprio campionato c’è anche la Stella Rossa di Belgrado.

