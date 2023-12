Dopo l’ennesima vittoria di misura della Juventus l’Inter di Inzaghi è chiamata a rispondere presente ai bianconeri contro l’Udinese

L’Inter prepara la risposta alla Juventus con l’obbligo di battere l’Udinese. Il punto de La Gazzetta dello sport nella sua edizione odierna:

«Obbligo di vittoria, obbligo di tenere la testa sul pezzo, senza distrazioni, senza pensieri alla settimana clou tra Real Sociedad e Lazio. Ed è per questo motivo che Simone Inzaghi non ha ragionato su rotazioni preventive, su giocatori da far riposare o altro. In campo stasera va l’Inter migliore. Che recupera Bastoni e lo manda in campo subito, che chiede a Darmian gli straordinari in fascia senza ricorrere all’opzione Frattesi, che conferma la ThuLa in attacco e il centrocampo dei sogni in mezzo, come lo dipinge pure Fabio Capello in un’altra pagina»

