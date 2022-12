L’Inter ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per un nuovo sponsor per gli allenamenti a Malta

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter sul nuovo sponsor per le maglia d’allenamento del ritiro di Malta.

COMUNICATO – «Una sorta di mini-ritiro invernale è quello che attende i nerazzurri dopo le settimane di vacanza concessi dal mister Simone Inzaghi. La squadra volerà a Malta per preparasi al meglio in vista della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, dove l’Inter si appresta ad affrontare la capolista Napoli. Dal 4 al 9 dicembre, la squadra nerazzurra sarà impegnata in due amichevoli sull’isola: la prima contro lo Gzira United, attualmente terzo nel campionato maltese, e la seconda con il Red Bull Salisburgo, attuale capolista del campionato austriaco. Oltre agli impegno sportivi, il Club organizzerà diverse attività in loco. Tra queste, spicca la presenza del nostro brand sui training kit, che i nerazzurri indosseranno durante gli allenamenti maltesi, oltre ad iniziative ed esperienze uniche per i tifosi locali».

