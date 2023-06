Oltre a quello di Milan Skriniar, l’Inter ha ufficializzato attraverso il proprio sito web anche l’addio di Roberto Gagliardini

COMUNICATO – Arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2017 dall’Atalanta, Roberto Gagliardini lascia l’Inter dopo aver collezionato 190 partite, in cui ha realizzato 16 reti. Ha conquistato uno Scudetto, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. In quest’ultima stagione ha totalizzato 29 presenze, facendo parte del gruppo che ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana, vinta contro il Milan a Riyadh e la Coppa Italia, nel trionfo di Roma contro la Fiorentina. A Gagliardini vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista.

