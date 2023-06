Termina oggi la lunga avventura nerazzurra di Danilo d’Ambrosio.

L’Inter ha voluto omaggiare Danilo D’Ambrosio con un lungo comunicato di saluto e ringraziamento sul proprio sito. “284 volte in campo con la maglia nerazzurra in quasi 10 anni di Inter percorsi con cuore, disciplina e dedizione. Danilo D’Ambrosio è arrivato a Milano nel gennaio 2014 e ha esordito il 2 febbraio dello stesso anno contro la Juventus, segnando il suo primo gol in nerazzurro il 20 agosto contro lo Stjarnan”.

“Costanza, determinazione, duttilità ed esperienza lo hanno reso uno dei protagonisti dell’ultimo decennio interista, in cui si è conquistato un posto speciale nel cuore dei tifosi grazie a prestazioni importanti, salvataggi incredibili – indimenticabili quelli nel derby e contro l’Empoli nel 2019 – e un apporto costante in termini di prestazioni e gol – almeno 2 a stagione dal 2015/16 al 2020/21-, per un totale di 21 marcature nerazzurre e 20 assist serviti ai compagni. Un percorso lungo e ricco di momenti importanti culminato con la conquista di cinque trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. A Danilo vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista“.

