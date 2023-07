Michele Criscitiello si è espresso sulle possibili mosse di mercato dell’Inter: il suo pensiero su Lukaku

Intervenuto a SI Cafè, Criscitiello ha commentato in questo modo le possibili novità di mercato sul fronte Inter:

«Brozovic? Può ancora dare ancora tanto: il Barcellona, secondo me, per un calciatore in attività non va mai rifiutato. Se però per 3 anni in Arabia ti danno davvero 100 milioni ci vai, anche se non vivi benissimo. Lukaku, invece, ha una forza diversa. Per me ha fatto bene a voler restare in Europa, bisognerà capire dove. Io sinceramente sono più dalla parte del belga. Se l’Inter non dovesse puntare su di lui, non mi strapperei i capelli».

