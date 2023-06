Inter, un gradito ritorno a Milano?: ipotesi Gnonto per l’attacco nerazzurro

Dopo essere cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Willy Gnonto sembra essere tornato nei radar dell’Inter per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante azzurro, che potrebbe diventare un opzione per l’attacco non prima di aver sistemato le questioni Frattesi, Lukaku in entrata e Correa in uscita.

